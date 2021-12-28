Кива решил приобщиться к 'славе' Кристины Тишкун и нашел повод попиариться на росТВ. Видео

Одиозный народный депутат Илья Кива нашел еще один повод попиариться перед российскими пропагандистами. Для этого он выбрал нашумевший в последние дни повод – образ 27-летней юристки Кристины Тишкун, которая на деловой встрече во Львове сопровождала тогда еще заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера.

В эфире пропагандистской программы "60 минут", которую ведет скандальная Ольга Скабеева, Кива решил пошутить, заявив, что, поскольку девушка осталась без работы, он "предложил ей место в своем аппарате". Соответствующий отрывок эфира Кива даже опубликовал на своей канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Уволили красивую девушку вместе с ее начальником только потому, что она красивая. Слушайте, я, как мужчина и как офицер, тут же подставил плечо. Я сказал: коль помощница осталась без работы, я всегда найду ей место в своем аппарате", – сказал Кива.

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При этом нардеп, который постоянно попадает в скандалы из-за cвоей пророссийской риторики и нелепых высказываний, отметил, что это якобы "дискриминация по половому признаку". При этом он отдельно подчеркнул, что Украина – страна, которая идет по пути евроинтеграции.

"Переходим в более шуточную плоскость, пикантную, скажем так. Дискриминация по половому признаку страны, которая идет по пути евроинтеграции", – отметил он.

Отметим, что Кива чаще всего среди украинских парламентариев попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов. Пользователи сети придумали сотки шуток про его дисертацию, степень кандидата наук, жомовую яму, а также часто вспоминают, как в стенах Верховной Рады нардеп дергал пах после переписки с моделью из Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

несколько дней назад в соцсетях начали активно обсуждать таинственную брюнетку, которую заметили на фото рядом с заместителем министра образования и науки Игорем Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым. Она появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера.