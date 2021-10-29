В Офисе генпрокурора начали расследование против Кивы из-за госизмены: политик записал видео в ответ

Член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива резко отреагировал на очередное уголовное дело, возбужденное против него по подозрению в государственной измене. Народный депутат заявил, что никакие преследования не смогут остановить его борьбу за восстановление дружеских отношений Украины с Россией.

Традиционно Кива записал видеообращение по этому поводу и опубликовал у себя на Facebook. Политик нелестно отозвался о мэре Киева Виталии Кличко, партия которого выступила инициатором заявления против Кивы в Офис генпрокурора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С полной ответственностью заявляю, что никакие уголовные преследования не остановят меня в борьбе за восстановление наших отношений с братским народом – Россией, не изменят моих моральных принципов и идеологической позиции. Моей стране нужен мир и процветание, и за это я готов бороться!", – сказал Кива.

Видео дня

Напомним, что депутат Верховной Рады Илья Кива отметил день смерти лидера украинского повстанческого движения в Украине Степана Бандеры еще более пафосно, чем поздравил своего кумира Владимира Путина с именинами.

Как сообщал OBOZREVATEL: