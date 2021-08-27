Взрывы в аэропорту Кабула: количество жертв увеличилось до 100

Количество жертв в результате взрыва в аэропорту Кабула в Афганистане в четверг, 26 августа, перевалило за 100. Скончались 13 американских военнослужащих и 90 мирных граждан.

Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) взяли на себя ответственность за теракт. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CBS News.

Еще минимум 150 человек получили ранения, среди них 18 военнослужащих. Известно, что первый взрыв устроил террорист-смертник, который стоял в толпе у входа в аэропорт. По данным Пентагона, затем взрыв произошел в отеле неподалеку. За взрывом в аэропорту последовало нападение со стороны боевиков.

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Это нападение стало самым смертоносным днем ​​для военных США в Афганистане с 2011 года и произошло всего за пять дней до крайнего срока, установленного администрацией президента Джо Байдена для полного вывода войск из страны – 31 августа.

Байден приказал американским военным готовиться к ударам по террористам и объектам ИГИЛ. Также он отметил, что эвакуация из Афганистана продолжится, несмотря на теракт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали фото с места происшествия в аэропорту Кабула. На них можно увидеть испуганные лица детей и даже некоторых талибов, а также военнослужащих других стран в боевой готовности