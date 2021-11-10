Могут взять по несколько иракских беженцев себе домой: Данилов ответил на предложение депутата Бундестага. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил социал-демократам в Германии взять беженцев к себе домой. Таким образом он ответил на инициативу парламентария Нильса Шмидта о предоставлении убежища мигрантам в Украине.

Об этом секретарь СНБО заявил во время брифинга по итогам заседания совета 10 ноября, который транслировался на Facebook-странице Офиса президента. Речь идет о миграционной кризисе на границе между Польшей и Беларусью, который обсуждали участники встречи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", – возмутился Данилов.

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Он предложил немецким политикам взять по несколько беженцев к себе домой: по два, три или пять человек, а если будет мало места, то можно разместить их в кабинетах в Бундестаге.

Напомним, что депутат Бундестага выступил с инициативой привлечь Украину к решению миграционного кризиса, а именно – сделать нашу страну временным убежищем для беженцев. Политик считает, что это поможет разрядить напряженную обстановку.

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