Могут взять по несколько иракских беженцев себе домой: Данилов ответил на предложение депутата Бундестага. Видео
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил социал-демократам в Германии взять беженцев к себе домой. Таким образом он ответил на инициативу парламентария Нильса Шмидта о предоставлении убежища мигрантам в Украине.
Об этом секретарь СНБО заявил во время брифинга по итогам заседания совета 10 ноября, который транслировался на Facebook-странице Офиса президента. Речь идет о миграционной кризисе на границе между Польшей и Беларусью, который обсуждали участники встречи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", – возмутился Данилов.
Он предложил немецким политикам взять по несколько беженцев к себе домой: по два, три или пять человек, а если будет мало места, то можно разместить их в кабинетах в Бундестаге.
Напомним, что депутат Бундестага выступил с инициативой привлечь Украину к решению миграционного кризиса, а именно – сделать нашу страну временным убежищем для беженцев. Политик считает, что это поможет разрядить напряженную обстановку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 ноября на белорусско-польской границе собралась большая группа мигрантов-курдов, пытающихся попасть в Польшу. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьера и силовиков.
Беженцы разместились недалеко от белорусского пункта пропуска "Брузги". Они разбили палаточный лагерь, жгли костры, но ночь там прошла сравнительно спокойно. В то же время с белорусской стороны вооруженные люди якобы начали стрелять в воздух.
10 ноября несколько десятков человек таки смогли прорваться через границу, однако польские пограничники задержали нарушителей.