Миграционный кризис в Беларуси и новые санкции: главное из заседания СНБО

В среду, 10 ноября, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его члены обсудили ситуацию на границе Беларуси и Польши, ввели санкции в связи с открытием представительства Никарагуа в оккупированном Крыму, а также заслушали отчеты СБУ и МВД по предыдущим решениям СНБО.

Председательствовал на заседании президент Владимир Зеленский. А его итоги озвучил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, члены Совета нацбезопасности рассмотрели вопрос по обострению ситуации на белорусско-польской границе, где тысячи мигрантов пытаются прорваться в ЕС.

"У нас произошли предварительные встречи с нашими разведчиками и силовиками. Это был вопрос №1 на заседании. Все ведомства получили соответствующие указания", – сказал он, не уточнив подробности.

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Второй рассмотренный вопрос – ситуация с энергетикой. По нему докладывал премьер-министр Денис Шмыгаль. В свою очередь, представители НАБУ отчитались о состоянии дела по "Роттердам+".

Также были заслушаны отчеты по ситуации с украинскими контрабандистами, ворами в законе и криминальными авторитетами.

По данным Службы безопасности Украины, благодаря борьбе с контрабандой с начала 2021 года было доначислено почти 2 млрд таможенных платежей и уплачено 981 млн грн в госбюджет.

В общей сложности под ограничения в отношении топ-контрабандистов попали 22 физических и 146 юридических лиц. Остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Кроме того, на заседании утвердили санкции против лиц, которые причастны к открытию посольства Никарагуа в Крыму. Это четыре гражданина Никарагуа и четыре – России.

Как сообщили OBOZREVATEL в Службе безопасности Украины, СБУ рекомендовала СНБО применить санкции к новым владельцам самолетов, летавших в РФ. Ранее эти люди были связаны с компанией JET4U S.R.L.

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Стоит отметить, что неделей ранее президент подписал указ об изменении состава Совета нацбезопасности. Так, из его состава вывели экс-министра экономики Алексея Любченко, экс-министра обороны Андрея Тарана и экс-министра стретических отраслей промышленности Олега Уруского.

Вместо них в состав СНБО ввели нового министра стретических отраслей Павла Рябикина и первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлию Свириденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее заседание СНБО прошло 22 октября. Тогда рассматривались вопросы отопительного сезона в Украине, транзита газа в Европу и ситуация с COVID-19.