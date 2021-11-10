В Германии предложили привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью

В связи с накаляющимся кризисом у границы между Беларусью и Польшей в связи с массовым нашествием нелегальных мигрантов, Германия хочет привлечь Украину для принятия участия в его разрешении. В частности, наша страна может стать временным убежищем для беженцев из проблемных государств Ближнего Востока и пройти все юридические и санитарные проверки.

Об этом заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид в комментарии изданию Deutschlandfunk. Метод привлечения третьих стран вне Европейского союза позволит разрядить предельно напряженную обстановку, а также даст сигнал мигрантам, что далеко мигрант будет допущен в еврогосударства.

"Сегодня мы выступаем против насильственных методов, к которым прибегают польские пограничники, выдворяющие нелегалов от границы со странами ЕС. Это противоречит принципам нашего Союза, поэтому мы пытаемся найти компромиссное решение", – указал немецкий аналитик.

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Поскольку Запад определил действующую проблему как искусственно созданную диктатором Александром Лукашенко в попытке подорвать и дестабилизировать экономическую и общественную ситуацию в странах ЕС, Шмид заметил, что сейчас стоит вопрос и предотвращения нового потока беженцев в саму Беларусь.

"Мы обсуждаем необходимость об отзыве прав на взлет и посадку у авиакомпаний, прибывающих из стран, не препятствующих этим рейсам. ЕС должен направлять очень сильные сигналы, что мы не оставим Польшу наедине с этой проблемой", – указал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему не вмешивается в ситуацию на рубеже своей республики с Польшей. По его мнению "выведение танков против несчастных людей" может спровоцировать войну колоссальных масштабов.