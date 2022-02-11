Украину не прогнули: как закончилась 'нормандская встреча' и почему Россия недовольна

В Берлине завершились переговоры представителей лидеров "нормандской четверки". Однако глава украинской делегации Андрей Ермак заявил, что конкретных результатов на встрече добиться не удалось — "не смогли прийти к какому-либо общему документу". В то же время стороны по-прежнему едины во мнении о необходимости исполнения Минских соглашений, отметил политик.

Однако главная проблема заключается в том, что каждая из сторон трактует "Минск" по-своему. OBOZREVATEL рассказывает, чем закончились новые переговоры по Донбассу и почему единственный документ, на котором должен быть основан мирный процесс, стал камнем преткновения между Украиной и Россией.

11 февраля в Германии завершились вторые переговоры (первые прошли в Париже) советников лидеров "нормандской четверки". В общей сложности они длились более девяти часов.

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Украинская делегация оценила результаты оптимистично. Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что все стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня. Также он добавил, что все едины во мнении о необходимости выполнения Минских соглашений.

"Было бы хорошо, если бы на второй встрече в "нормандском формате" после длительного перерыва мы тоже смогли бы что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня случилось, как случилось", – сказал политик.

Российская же сторона традиционно осталась недовольной итогами встречи. Представитель Кремля Дмитрий Козак отметил, что "видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах" добиться не удалось. Он также добавил, что в данный момент ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе является "патовой".

Вероятно, критика связана с очередной неудачной попыткой РФ навязать Киеву Минские соглашения на своих условиях. По крайне мере, такие предположения звучали после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, откуда тот мог привезти в Киев ультиматумы Кремля по имплементации документа в украинское правовое поле.

Показательно, что после нормандских переговоров президент США Джо Байден снова призвал американцев "немедленно покинуть" Украину, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. Эта новость вызвала очередной всплеск волнения и негатива в украинском обществе.

"Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация [чем в Афганистане]", — сказал он.

Лето 2014 года – только что начавшаяся война на Донбассе: площади территорий, которые контролируют пророссийские сепаратисты, уменьшаются стремительными темпами, а в Киеве готовят операцию по освобождению Иловайска. Именно она должна была стать ключом к важнейшей железной дороге, соединяющей регион с РФ.

Но в августе ситуация меняется – на оккупированные территории заходят хорошо оснащенные части российских вооруженных сил, а украинская армия терпит ряд ощутимых поражений. Самым масштабным из них стал так называемый Иловайский котел, в котором погибли по меньшей мере 368 украинских бойцов.

Вскоре после этих трагических событий в Беларуси был подписан минский протокол, который часто называют "первыми минскими соглашениями". Документ включал 12 пунктов, среди которых было двустороннее прекращение огня, постоянный мониторинг украинско-российской границы, децентрализация власти в Украине, амнистия участников войны и проведение досрочных местных выборов на Донбассе.

Однако "режима тишины" российские боевики выполнять не стали и уже в октябре атаковали 32-й блокпост – после этого развернулась битва за Донецкий аэропорт и крупный транспортный узел Дебальцево.

В 2015 году украинская армия под давлением регулярных войск РФ отступает из города Дебальцево. В это же время власти подписывают так называемые "вторые минские соглашения". Текст, над которым более 15 часов работала "нормандская четверка" – лидеры Украины, России, Германии и Франции – детализировал положения "первого Минска".

Подписали его посол России в Украине Михаил Зурабов, экс-президент Леонид Кучма, посол ОБСЕ Хайди Тальявини, а также главари "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий – без указания их должностей. Именно "Минск-2" впоследствии станет главным документом в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

Новое соглашение включало 13 пунктов. Вот главные из них:

незамедлительное прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областях начиная с 15 февраля 2015 года;

обе стороны обязаны отвести всю тяжелую технику на равные расстояния, чтобы возникла зона безопасности шириной от 50 до 140 км для разных систем вооружения;

начать подготовку местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей";

помиловать и амнистировать тех, кто участвовал в боях со стороны так называемых "ЛДНР";

восстановление полного контроля Украины над государственной границей страны;

обмен заложников по принципу "всех на всех" (который так и не состоялся);

выведение всех иностранных вооруженных формирований, военную технику, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ.

Ни первые, ни вторые Минские соглашения в итоге не смогли полностью прекратить огонь, но они позволили не допустить масштабных боев. Кроме того, к Минскому процессу привязаны санкции США и Евросоюза против России за то, что она не выполняет договоренности. Также украинская делегация несколько раз смогла договориться об обмене пленными и освобождении заложников. По другим вопросам конкретики пока добиться не удалось.

Тема "Минска" снова актуализировалась в 2019 году – после смены президента Украины и внеочередных выборов Верховной Рады. Тогда стороны реализовали поэтапный отвод войск в трех оговоренных населенных пунктах на Донбассе, а также обмен пленными. В сентябре – Украиной с Россией, а в декабре Киевом – непризнанными "ДНР" и "ЛНР".

Между этими двумя событиями украинские власти письменно согласились с так называемой "формулой Штайнмайера". Идея тогдашнего экс-министра иностранных дел Германии заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений.

В "Минске" проведение местных выборов на территории ОРДЛО – предпоследний пункт плана. Предложенная "формула" предусматривает принципиально другой алгоритм. Его суть состоит в том, что Донбасс должен получить особый статус на время проведения там выборов. А уже на постоянной основе – только после того, как результаты голосования признают международные организации.

При этом о выводе российских войск с оккупированных территорий до выборов в формуле ничего не сказано. Именно это стало причиной массовых митингов и недовольств украинского общества в 2019 году.

Тогда украинская делегация в ТКГ согласовала и подписала окончательный вариант "формулы Штайнмайера", а позже это подтвердил президент. Противники документа назвали предложенный сценарий "капитуляцией Украины перед Россией", поскольку он не предполагает, в частности, вывода российских войск и передачу под контроль Киева границы.

Зеленский тогда же напомнил, что утверждение формулы – это условие Москвы для скорейшего проведения саммита лидеров "нормандской четверки". Политик также призвал украинцев не бояться этой "величайшей страшилки последних недель". Несмотря на это, обещанный главой государства новый закон об "особом статусе" не принят до сих пор.

В Кремле считают Минские соглашения своим политическим успехом – зафиксированный в них алгоритм Москва видит как идеальный для себя. В Киеве же четко понимают крайнюю невыгодность и бесперспективность договоренностей.

Тем не менее украинские власти признают "Минск" и стремятся к его выполнению. Проблема заключается только в одном – принципиально разной трактовке сторонами этого документа. И вот почему:

В Москве считают, что война на Донбассе – внутриукраинский конфликт. Его стороны, в кремлевской версии, – это Киев с одной стороны и боевики "ЛДНР" – с другой. Себя же российская сторона называет посредником, который "помогает" Украине и сепаратистам договориться. Соответственно, главное требование к Киеву со стороны Москвы состоит в том, что он должен вести прямые переговоры с квазиреспубликами.

Это требование в Киеве называют неприемлемым. Власти считают, что на Донбассе Россия воюет против Украины. "Республики" же, по украинскому законодательству, это зависимые от Кремля "оккупационные администрации", и вести с ними переговоры нет никакого смысла.

Еще одна проблема переговорщиков – порядок реализации пунктов Минских договоренностей. Российская трактовка – вначале выборы, потом граница и выведение войск. Цель простая – побыстрее избрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми Киев вступит в открытые переговоры.

Украина же настаивает на том, что местные выборы должны пройти после передачи полного контроля над границей и выведения российских вооруженных формирований. С точки зрения Киева, выполнение "Минска" по российскому сценарию легитимизирует главарей "ЛДНР" и блокирует евроатлантические устремления нашей страны.

"Общая картина с 2014 года показывает, что Украина выполняет обязательства, а Россия нет", – недавно констатировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев высказал мнение, что Минские соглашения являются единственным путем, позволяющим прийти к устойчивому миру в Украине. "Можно сказать, что договоренности действуют как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Поэтому мы должны продвинуться вперед, чтобы дальше выполнить их", – отметил он.

В поддержку документа также выступил и глава Кремля Владимир Путин. Что же касается нежелания Украины выполнять "Минск" по российскому сценарию, то президент страны-агрессора сказал: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится".

В Украине же на этот счет другая точка зрения. Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно констатировал, что выполнение соглашений в нынешнем виде приведет к разрушению страны. По этой причине, считает он, необходимо подписать новый документ.

Похожей позиции придерживается министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев не отказывается от выполнения договоренностей, но исключает прямой диалог с самопровозглашенными "ЛДНР" – главного условия Москвы.

Более радикальное мнение бытует в украинской экспертной среде. Так, шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар отмечает, что выполнение "Минских соглашений" фактически означает, что местные выборы на Донбассе будут происходить под контролем российских войск, а дестабилизация перенесется на всю Украину. По его словам, формула "плохой мир лучше хорошей войны" не сработает.

"Для нас Минские договоренности – это не вопрос интерпретации, поскольку интерпретация – это интерпретация нашей независимости. Это вопрос того, что мы не можем согласиться на какие-либо шаги, угрожающие нашему существованию и будущему развалу страны" – говорит экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

По этой причине многие призывают и вовсе отказаться от "Минска-2", так как он находится "в коматозном состоянии и реанимировать его очень сложно".

А есть ли реальная альтернатива Минскому формату? Ее пока не существует, хотя попытки создания были. Так, в апреле 2014 года состоялись консультации по урегулированию кризиса на Донбассе при участии представителей Украины, России, США и ЕС. Стороны договорились разоружить боевиков, освободить незаконно занятые здания, отвести российские войска от границ, взамен страны Запада обязались не вводить против РФ дополнительные санкции. Позже Киев пытался вернуться к этому формату, но Кремль отказался.

Как альтернативу также предлагают "будапештский формат" со странами-участницами Будапештского меморандума: США, Великобританией, Францией и Россией. Об этом, например, недавно заявляла посол Великобритании Мелинда Симмонс, а также ряд украинских политиков.

За изменение Нормандии выступает и президент Зеленский. Он предлагает несколько вариантов: либо скорректировать ее (за счет введения новых участников переговоров – США, Великобритании и Канады), либо использовать какой-то другой формат.

Однако все эти инициативы Киева в Кремле отвергают. Москва настаивает исключительно на минских соглашениях в изначальной трактовке – подписанной под угрозой автомата. И это понятно, ведь для нее реализация "Минска" означает внедрение в состав нашей страны полностью контролируемого элемента, который будет активно участвовать в украинской политической жизни и отстаивать интересы Кремля.