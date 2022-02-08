"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", – Путин о Минских соглашениях, которые сам не выполняет

Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет и Украина должна их выполнять. Сам он при этом от реализации многих пунктов давно отказался.

Заявления о "Минске" российский лидер озвучил на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пожаловался, что украинские власти не хотят вести переговоры с "представителями Л/ДНР".

"Нравится-не нравится, терпи, моя красавица. А как же иначе работать", – выдал он.

"Что касается Донбасса: украинцы то хотят выполнять Минск, то предают его анафеме. Это разрушит Украину", – заявил Путин.

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Он в который раз потребовал предоставить России гарантии безопасности, аргументируя тем, что "Украина уже два раза совершала военное нападение на Донбасс. Дважды ведь уже пытались".

Переговоры Макрона и Путина прошли в Москве 7 февраля. Официальная встреча президентов длилась почти шесть часов. Политические лидеры, в частности, затронули тему Украины. Путин обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и "дискриминации русскоязычных".

"Я обратил внимание на нежелание киевский властей выполнять Минские меры. Всем очевидно, что власти Киева взяли курс на "демонтаж Минских соглашений". До сих пор в Украине не закреплена формула Штайнмайера, а мы пошли на уступки", – сказал он.

Напомним, ранее шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар наглядно показал в своем блоге, как Россия денонсировала Минские соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эммануель Макрон на пресс-конференции после переговоров с Путиным заявил, что у России и Франции разные взгляды на разрешение кризиса в регионе, однако точки соприкосновения есть. По его словам, переговоры будут продолжаться, чтобы избежать эскалации.