В Европе снова заговорили о 'формуле Штайнмайера' для Донбасса: что не так с предложением Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера". По ее словам, это поможет урегулировать вопрос Донбасса.

В 2019 году этот формат вызвал споры среди украинцев – одни называли его "капитуляцией перед Россией", другие же – шансом на окончание войны. О сути формулы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Документ, о котором говорит канцлер, не новый – еще в 2015 году его предложил нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который тогда занимал должность министра иностранных дел.

"Формула Штайнмайера" – это своего рода алгоритм, по которому могут пройти выборы на временно неподконтрольных территориях. Ее суть состоит в том, что Донбасс должен получить особый статус на время проведения там выборов. А уже на постоянной основе – только после того, как результаты голосования признают международные организации.

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При этом о выводе российских войск с оккупированных территорий до выборов в формуле ничего не сказано. Именно это стало причиной массовых митингов и недовольств украинского общества в 2019 году.

Тогда украинская делегация в ТКГ согласовала и подписала окончательный вариант "формулы Штайнмайера", а позже это подтвердил президент. Противники документа назвали предложенный сценарий "капитуляцией Украины перед Россией", поскольку он не предполагает, в частности, вывода российских войск и передачу под контроль Украины границы.

Зеленский тогда же напомнил, что утверждение формулы – это условие Москвы для скорейшего проведения саммита лидеров "нормандской четверки". Политик также призвал украинцев не бояться этой "величайшей страшилки последних недель".

Дело в том, что реализация "формулы" больше выгодна российской стороне – вначале выборы, потом граница и выведение войск. Цель простая – побыстрее избрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми уже в рамках Минских соглашений можно вступать в открытые переговоры.

И в Украине это понимают. К примеру, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии OBOZREVATEL отметил, что заявление канцлера не является указательным. А после ее ухода с поста придут новые лица с совершенно другими взглядами.

"Она высказала свою позицию, мнение уходящего политика. Сказать, что мы были с ней во всем согласны, нельзя. Мы учитываем это заявление, но кроме Меркель существуют позиции и других политических сил Германии. И они нам тоже интересны", – отметил он.

Такого же мнения придерживается и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. "Канцлер прекрасно понимает, что Украина не пойдет ни на какие формулы Штайнмайера и тому подобное. Реализация всех этих российских хотелок не реалистична. И Меркель это прекрасно знает. Это политическая игра, не более", – отметил он.

Сейчас урегулирование конфликта на Донбассе происходит в рамках Минского формата. Однако президент Владимир Зеленский ранее называл эти соглашения "еле живым" документом.

Также украинский лидер активно высказывается за присоединение к переговорному процессу Соединенных Штатов. "Я считаю, что процесс ради процесса не работает", – заявил он.

"О привлечении Байдена к "нормандскому" формату. Мы еще не успели об этом говорить. Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это будет в нормандском формате, если участники будут "за" или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос", – недавно сказал президент.

Судя по всему, сейчас украинские власти не собираются следовать рекомендациям Меркель. Окончательное решение будет принято только после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом и выборов нового канцлера в Германии.