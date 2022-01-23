Канада может отправить Украине партию стрелкового оружия и военного снаряжения – СМИ

В Канаде рассматривают возможность отправить Украине стрелковое оружие, а также защитные жилеты и очки. Они будут предназначаться для Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, созданных "в ответ на наращивание Россией военной мощи" возле нашей страны.

Об пишет CBC, ссылаясь на осведомленные источники. Эта ожидаемая поставка будет частью пакета военной помощи Канады Украине, включающего как летальное, так и другое вооружение.

Отмечается, что окончательное решение об этой поставке пока не принято. Ожидается, что соответствующее объявление сделают уже на следующей неделе.

Кроме того, неизвестно, будет ли Канада дополнительно отправлять в Украину своих военнослужащих для обучения украинских отрядов терробороны.

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Помимо этого, в условиях угрозы вторжения России в нашу страну Оттава предложила Киеву кредит в размере 120 миллионов долларов. Он предназначен для обеспечения "экономической устойчивости и реформ системы управления". Этот кредит нужен, чтобы ослабить агрессивную дестабилизацию, осуществляемую Россией, сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Интересы Канады – это стабильность и благополучие в Европе, что невозможно без стабильной, демократической и процветающей Украины", – сказано в сообщении.

Напомним: ранее СМИ писали, что Канада направила в Украину элитный полк специальных операций (CSOR). Это произошло на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Российской Федерацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи для Украины от США. Самолетом в нашу страну доставили более 90 тонн летального оружия.