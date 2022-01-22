В США не исключили военное участие в конфликте России и Украины: названо условие

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд не исключила, что Штаты могут принять участие в российско-украинском конфликте в случае вторжения РФ в нашу страну. Она отметила, что речь идет именно о военных мерах.

Об этом Томас-Гринфилд заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV. Она пригрозила, что в случае нападения России на Украину США "ответят агрессивно".

"Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня", – сказала она.

Вместе с тем, представитель американской стороны подчеркнула, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Москва все же пойдет на деэскалацию ситуации возле украинской границы и дипломатическое разрешение конфликта.

Видео дня

Линда Томас-Гринфилд добавила, что Штаты внимательно отслеживают планы действий страны-агрессора РФ. В частности, там допускают, что Россия может напасть на Украину со стороны непризнанного Приднестровья.

"Мы наблюдаем за каждой отдельной границей и взаимодействуем со всеми соседями Украины, чтобы помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России", – резюмировала постпред США.

Она также напомнила, что с 2014 года США передали Украине военной помощи для обеспечения безопасности в нашей стране на более чем 2,7 млрд долларов.

Кроме того, в 2022 году Украина получит от США дополнительные 300 млн долларов. Деньги выделят в рамках военной помощи. Также в Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине вертолеты Ми-17. Ранее это оружие предназначалось для ВВС Афганистана.

Ранее Байден заявил, что ясно дал понять Владимиру Путину, что любое пересечение войсками РФ границ Украины будет считаться вторжением. Он подчеркнул: если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Украина получила первую партию летального оружия от США. Это была часть военной помощи, отправку которой накануне согласовал американский президент Джо Байден.