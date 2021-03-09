Медведчука допросили в СБУ по госизмене

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука допросили в Службе безопасности Украины. Вероятно допрос касался дела о государственной измене.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в правоохранительных органах. Они не уточнили, о каком именно производстве идет речь, однако можно предположить, что имеется в виду расследование по фактам, озвученным в недавно опубликованных разговорах Медведчука и помощника президента России Владислава Суркова.

Известно, что допрос нардепа был проведен во вторник, 9 марта, следователями СБУ.

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