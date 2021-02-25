Глава "Слуг" заявил о необходимости расследования "пленок Медведчука-Суркова"

Расследованием фактов, озвученных в телефонном разговоре якобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, могут заняться в Верховной Раде Украины.

Для этого в ВР могут создать временную следственную или специальную комиссию, заявил председатель партии и первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом передает "Укринформ".

"Я думаю, что надо говорить о серьезном рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде", – сказал "слуга".

Он отметил, что это "уже не первый сигнал" о сотрудничестве украинских политиков с Российской Федерацией через Медведчука.

"Поэтому здесь надо разбираться, давать серьезную оценку. Я думаю, что общество уже дало и будет еще давать", – сказал народный избранник. Корниенко также напомнил, что против Медведчука введены санкции, связанные с угрозами нацбезопасности.

Он подчеркнул, что слитую запись также должны изучить правоохранительные органы и открыть дело "по факту таких пленок, дальше приобщить ее к другим делам о моментах государственной измены и так далее, они разберутся сами".

Напомним, ранее в СМИ обнародовали аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и бывшего помощника президента России. Эти лица обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Разговор, предварительно, состоялся в 2014 году. Якобы Сурков называл пророссийских террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещал "помочь с обменом".

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