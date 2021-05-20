Ляшко возглавил Минздрав: что известно о его карьере

Виктор Ляшко назначен Верховной Радой министром здравоохранения Украины. Его кандидатуру поддержали 262 народных депутатов.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции с заседания парламента в четверг, 20 мая. За проголосовали 224 нардепа из фракции "Слуга народа", "За майбутнє" – 15, "Довіра" – 18, внефракционные – 5. Новоназначенный министр принес присягу перед ВР.

Виктор Ляшко родился 24 апреля 1980 года в селе Осова Дубровицкого района Ривненской области. Врач, окончил Национальный медицинский университет им.О.О. Богомольца в 2003 году.

С 2003 по 2010 год работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области. С 2010 по 2013 год прошел карьеру с главного специалиста Минздрава к директору департамента Госсанэпидслужбы Украины.

З 2013 по февраль 2014 года возглавлял государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины".

С февраля 2018 года по июль 2019 – работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Затем был назначен заместителем главы Минздрава и главным санитарным врачом страны.

Отметим, что ранее кандидатуру Ляшко внесли на должность главы Минздрава по предложению фракции "Слуги народа". Документ подал в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что авторитетные медики Украины единодушно поддержали министра здравоохранения Максима Степанова, выступив против его отставки.

Однако в Верховной Раде поддержали увольнение трех министров, среди которых глава Минздрава Максим Степанов. Также он дал первый комментарий после своего увольнения.

Позже ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская резко отреагировала на то, что монобольшинство в ВР поддержало увольнение Степанова с поста главы министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская рассказала о запугивании медиков и грядущей катастрофе в Украине.