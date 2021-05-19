'Слуги' внесли в Раду постановление о назначении Ляшка главой Минздрава

Виктор Ляшко по предложению фракции "Слуги народа" внесен кандидатурой на должность главы Минздрав Украины.

Документ внес в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Документ в свой телеграм-канал опубликовал нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, что авторитетные медики Украины единодушно поддержали министра здравоохранения Максима Степанова, выступив против его отставки.

Однако в Верховной Раде поддержали увольнение трех министров, среди которых глава Минздрава Максим Степанов.

Позже ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская резко отреагировала на то, что монобольшинство в ВР поддержало увольнение Степанова с поста главы министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская рассказала о запугивании медиков и грядущей катастрофе в Украине.