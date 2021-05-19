Голубовская рассказала о запугивании медиков и грядущей катастрофе в Украине

Украину ждет "настоящая страшная катастрофа", если в стране продолжится текущая медицинская катастрофа. И не поможет даже новый министр здравоохранения.

Такое мнение в Facebook выразила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Медик снова обратилась к народным депутатам, опубликовав обращение украинский врачей к Верховной Раде. Она отметила, что с ними никто не встретился, не поговорил, не выслушал аргументы.

"Что творилось эти два дня, я детально говорить не буду – от запугивания членов медицинского совета при Минздраве, срочных каких-то неотложных заседаний ни о чем, на которые обязательно все должны прийти, до обзванивания базы данных пациентов с тяжелыми заболеваниями, среди которых были уже, к сожалению, ушедшие в мир иной, с требованиям выйти на митинг против Степанова", – рассказала Голубовская.

Также врач обратилась в Раде, чтобы она остановила уничтожение медицинской системы в Украине.

"Вам осталось, народные избранники, только одно: для того, чтобы растоптать все живое, что теплится еще в медицине и держится на энтузиазме медработников, избрать на должность министра в такой тяжелый период кого-то из супруновской (бывший глава Минздрава Ульяна Супрун – Руд.) камарильи, дабы продолжил славное дело уничтожения остатков нашей медицины, оставив миллионы людей без доступа к медицинской помощи, без нормальных нормативных документов, а страну – без системы биобезопасности, без нормального медицинского образования и в целом без нашего будущего", – резюмировала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетные медики Украины единодушно поддержали министра здравоохранения Максима Степанова, выступив против его отставки.

Однако в Верховной Раде поддержали увольнение трех министров: Владислава Криклия сняли с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко – с должности министра развития экономики, а Максима Степанова – с должности министра здравоохранения.

Позже Голубовская резко отреагировала на то, что монобольшинство в Верховной Раде поддержало увольнение Степанова с поста главы Минздрава.