В ТКГ рассказали о состоянии прооперированного Кравчука: проходит сложный период реабилитации
Первый президент Украины Леонид Кравчук находится на реабилитации после операции на сердце. Этот период внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал сложным.
Состояние здоровья главы делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Арестович прокомментировал вечером в понедельник, 30 августа, в эфире программы "Время Голованова" на "Украина 24". У гостя телеканала спросили, как себя чувствует Кравчук, после чего Арестович раскрыл некоторые детали.
"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно", – ответил спикер представителей Украины в ТКГ.
Как известно, Кравчука на должности главы делегации в Трехсторонней контактной группе пока заменяет вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Арестович указал, что так будет еще несколько месяцев.
"Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", – заявил он.
Напомним: о том, что Кравчук перенес операцию на сердце, стало известно 29 июня. Его родные запретили медикам комментировать посторонним информацию о состоянии здоровья 87-летнего политика.
В СМИ заявляли, что мужчина якобы был в реанимации и находился на аппарате ИВЛ.
Третий президент Украины Виктор Ющенко уверен, что Кравчук – сильный человек и справится с недугом.
Как писал OBOZREVATEL, своей самой большой ошибкой Кравчук назвал то, что он верил России. Политик сказал, что не имел права этого делать.