Ющенко – о состоянии здоровья Кравчука: он сильный человек

Третий президент Украины Виктор Ющенко уверен, что Леонид Кравчук сможет справиться с недугом.

По его словам, первый президент – сильный человек. Об этом Ющенко сказал в комментарии журналистам, давая ответ на вопрос о состоянии Кравчука, пишет УНИАН.

"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним предстал, – я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", – сказал третий президент.

Как известно, 29 июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По данным СМИ, с тех пор он находится в реанимации подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.