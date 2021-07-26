Леонид Кравчук находится на аппарате ИВЛ в реанимации – СМИ

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В таком состоянии в реанимации он уже месяц.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на свои источники. Собеседник уточнил, что политику 29 июня сделали операцию на сердце, после чего его отправили в реанимационное отделение.

Других подробностей о состоянии главы украинской делегации в ТКГ пока нет.

Напомним, что информацию об операции на сердце ранее подтвердил спикер в ТКГ Алексей Арестович. О том, что у Кравчука проблемы со здоровьем стало известно 28 июня, когда он не пришел на торжественное собрание к 25-летию Конституции, которое проводилось в Верховной Раде.

Видео дня

Спикер тогда также не раскрыл подробности о его состоянии, заявив, что об этом просил сам политик.

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в контрактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе с июля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь политика Оксана Сибирцева ранее говорила, что врачи строго запретили ему какие-либо физические или психологические нагрузки.