В ТКГ сказали, кто заменит Кравчука на ближайшем заседании

В Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кравчука украинскую делегацию временно возглавит вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Ближайшее заседание состоится в четверг, 26 августа.

Об этом "РБК-Украина" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он добавил, что Кравчук еще лечится после операции.

Сколько еще потребуется времени на восстановление, Арестович не уточнил. Также спикер не смог сказать, когда Кравчук вернется к участию в переговорах.

Напомним, что Россия намерена привлечь к переговорам в гуманитарную подгруппу осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову. Ранее ее пытались навязать в политическую подгруппу, что приводило к срыву заседаний.

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Сейчас Пирогову заменили в политической подгруппе на Владислава Бердичевского.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация в ТКГ заявила, что Москва специально срывает заседания, пытаясь привлечь Пирогову к переговорам. Это связывают с желанием РФ снять с себя ответственность за обмен пленными и другие вопросы.