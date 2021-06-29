Леониду Кравчуку провели операцию на сердце

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Когда именно провели хирургическое вмешательство, не раскрывается.

Об этом во вторник, 29 июня, сообщил спикер переговорной группы в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в комментарии LIGA.net. Отметим: о проблемах со здоровьем 87-летнего политика стало известно 28 июня, когда он не пришел на торжественное собрание в Верховной Раде ко дню 25-летия Конституции. В окружении первого главы украинского государства пояснили: он себя неважно чувствует.

Арестович предпочел не отвечать на вопрос о том, как прошла операция и какое самочувствие у Кравчука. Он указал, что сам политик просил не сообщать детали.

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"Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта", – сказал представитель делегации Украины в ТКГ.

Напомним: пресс-секретарь первого президента Оксана Сибирцева ранее говорила: Кравчук пока не принимает участия ни в каких официальных и рабочих мероприятиях.

Она также заявила, что врачи "строго-настрого" запретили ему подвергать себя любого рода физическим и психологическим нагрузкам.

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 в селе Большой Житин Ровенской области.

У него есть сын Александр, двое внуков (Мария и Андрей), а также две правнучки.

Делегацию в ТКГ он возглавил 30 июля 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL:

Кравчук заявил, что присоединение США к нормандскому формату поможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки. Вероятно, этот вопрос может решиться после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.