Кулеба заявил, что Путин не готов встретиться с Зеленским и назвал задачу №1 для Украины
Президент России Владимир Путин пока не готов провести двусторонние переговоры с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Однако первоочередная задача для нашей страны – дождаться выборов нового немецкого правительства и нового канцлера.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода". В то же время он отметил, что украинская сторона заинтересована в разговоре главы страны с президентом РФ.
"Но пока мы не видим готовности с российской стороны к проведению этой встречи", – отметил он.
По словам министра, сейчас на повестке дня есть много других критических вопросов. В частности, с началом осеннего сезона Украина активно вернется к попыткам организовать прежде всего саммит "нормандской четверки".
"Но здесь, очевидно, придется ждать избрания нового немецкого правительства и нового канцлера. Это задача №1. Если саммит "нормандский" не срабатывает, тогда надо искать возможность двустороннего саммита. Это тоже те вариации, которые есть в распоряжении дипломатии", – подчеркнул министр.
Отметим, ранее в Москве объяснили, что мешает провести встречу Путина и Зеленского. В частности, в Кремле в очередной раз обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и давлении на политических оппонентов. Как отметил прессекретар российского лидера Дмитрий Песков, Зеленский якобы хочет избавиться от своих противников "путем открытия уголовного дела".
Напомним, в России расширили список лиц, против которых введены санкции. В него вошел и Дмитрий Кулеба. Он заявил, что считает такое решение Москвы достаточно экстравагантным и объяснил, что причина кроется в проведении саммита "Крымской платформы".
"Но тут их совершенно достало... Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", – отметил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Кулеба отметил, что Россия сознательно превратила временно оккупированный Крым в военную базу, поскольку намерена полностью контролировать Черное море, как это сейчас происходит с Азовским.
также министр иностранных дел рассказал, что с санкциями против России существует две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после саммита.