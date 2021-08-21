Кулеба заявил, что Путин не готов встретиться с Зеленским и назвал задачу №1 для Украины

Президент России Владимир Путин пока не готов провести двусторонние переговоры с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Однако первоочередная задача для нашей страны – дождаться выборов нового немецкого правительства и нового канцлера.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода". В то же время он отметил, что украинская сторона заинтересована в разговоре главы страны с президентом РФ.

"Но пока мы не видим готовности с российской стороны к проведению этой встречи", – отметил он.

По словам министра, сейчас на повестке дня есть много других критических вопросов. В частности, с началом осеннего сезона Украина активно вернется к попыткам организовать прежде всего саммит "нормандской четверки".

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"Но здесь, очевидно, придется ждать избрания нового немецкого правительства и нового канцлера. Это задача №1. Если саммит "нормандский" не срабатывает, тогда надо искать возможность двустороннего саммита. Это тоже те вариации, которые есть в распоряжении дипломатии", – подчеркнул министр.

Отметим, ранее в Москве объяснили, что мешает провести встречу Путина и Зеленского. В частности, в Кремле в очередной раз обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и давлении на политических оппонентов. Как отметил прессекретар российского лидера Дмитрий Песков, Зеленский якобы хочет избавиться от своих противников "путем открытия уголовного дела".

Напомним, в России расширили список лиц, против которых введены санкции. В него вошел и Дмитрий Кулеба. Он заявил, что считает такое решение Москвы достаточно экстравагантным и объяснил, что причина кроется в проведении саммита "Крымской платформы".

"Но тут их совершенно достало... Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", – отметил Кулеба.

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