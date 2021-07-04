В Москве объяснили, что мешает встрече Зеленского и Путина
В Кремле снова обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и давлении на политических оппонентов. Такие действия Киева якобы затрудняют подготовку встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1". Он сказал, что Зеленский якобы хочет избавиться от своих противников "путем открытия уголовного дела".
В Москве считают, что изначально украинский президент выглядел как лидер, который нацелен на установление порядка и демократии. Сейчас же в РФ недовольны "настроем" Зеленского, из-за чего организация его переговоров с Путиным поставлена на паузу.
"В целом, это не коррелируется с декларациями, которые мы слышали в самом начале его президентского срока", – сказал Песков.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина сказал, что подготовка к встрече пока не ведется. Преградой для нее могут стать новые санкции Украины в отношении российских компаний, сообщил Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
20 мая Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Путиным должна состояться на Донбассе или нейтральной территории. Тогда он сказал, что переговоры между Киевом и Кремлем уже ведутся.
В Москве последнее подтвердили, но одновременно не назвали сроков возможных переговоров.
А уже в начале июня с российской стороны посыпались заявления, мол, они не получали от Киева конкретных предложений по встрече президентов РФ и Украины.
Зеленский заявил, что Путин готов к встрече с ним, и она состоится, потому что неизбежна. Гарант отметил, что его позиция открыта, а вот в Кремле затягивают с конкретным ответом о дате переговоров.