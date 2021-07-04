В Москве объяснили, что мешает встрече Зеленского и Путина

В Кремле снова обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и давлении на политических оппонентов. Такие действия Киева якобы затрудняют подготовку встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1". Он сказал, что Зеленский якобы хочет избавиться от своих противников "путем открытия уголовного дела".

В Москве считают, что изначально украинский президент выглядел как лидер, который нацелен на установление порядка и демократии. Сейчас же в РФ недовольны "настроем" Зеленского, из-за чего организация его переговоров с Путиным поставлена на паузу.

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"В целом, это не коррелируется с декларациями, которые мы слышали в самом начале его президентского срока", – сказал Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина сказал, что подготовка к встрече пока не ведется. Преградой для нее могут стать новые санкции Украины в отношении российских компаний, сообщил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

20 мая Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Путиным должна состояться на Донбассе или нейтральной территории. Тогда он сказал, что переговоры между Киевом и Кремлем уже ведутся.