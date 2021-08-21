Данилов и Кулеба отреагировали на санкции России

В России расширили список украинских граждан, которые попали под ограничения. Так, новые санкции ввели против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Политики отреагировали на событие в социальных сетях. В частности Данилов на своей странице в Facebook написал, что российские санкции против него – это "лучший подарок к 30-летию Независимости Украины".

Он также "поблагодарил" Кремль за такое "высокое доверие" и в ответ пообещал еще более плодотворно работать на занимаемой им должности, чтобы в Украине не осталось агентов влияния Москвы. Данилов отметил, что хочет, чтобы был навсегда снят вопрос "любого присутствия "русского мира" в украинской жизни".

Видео дня

"Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", – так сказал секретарь СНБО о санкциях.

Позже на санкции России ответил и глава украинского Министерства иностранных дел Кулеба. По его мнению, таким образом агрессор решил отомстить министру за "Крымскую платформу", хотя обычно, когда страны вводят определенные ограничения, таких высокопоставленных дипломатов они не трогают.

"Но здесь их совершенно допекло...Россия отомстила мне. Россия не остановит ни меня, ни всех нас в Украине и за рубежом, кого объединила Крымская платформа", – написал Кулеба в Facebook.

Министр напомнил, что для проведения саммита, который состоится уже 23 августа, наше государство прошло долгий и сложный путь. Крымский вопрос с Украиной во время мероприятия будут обсуждать представители всех стран-членов НАТО и Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, под новые санкции РФ кроме Данилова и Кулебы также попали уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Полный список – по ссылке.