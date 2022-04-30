Кулеба заявил, что Киев предлагает Китаю стать гарантом безопасности Украины

Украина предложила Китаю стать одной из стран-подписантов предполагаемого будущего договора о гарантиях безопасности для нашего государства. Речь идет о документе, который должен сделать Украину "неприступной" в случае повторного российского вторжения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа". О деталях переговоров с Пекином по этому поводу дипломат не рассказал.

В то же время, глава МИД отметил, что Киев изучает возможность получения гарантий от постоянных членов Совета Безопасности ООН, в частности Китая, а также других крупных государств.

"Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины в знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", – сказал Кулеба.

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Политик также отметил, что российское вторжение в Украину повлекло за собой нестабильность в Европе, поскольку страны не могут гарантировать, что государство-агрессор Россия завтра не захочет вторгнуться на их территории.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Полодяк накануне заявил, что Украина на уровне политических советников продолжает консультации со странами, которые будут потенциально гарантами нашей безопасности. Качество мирного соглашения принципиально, поскольку "Минск-3" никто получить не хочет.

По его словам, пунктами прорабатываемых договоров являются поставка оружия, закрытое небо, военные консультации для Украины, деньги для быстрой закупки дополнительного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что Париж якобы готов предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Это станет возможным после окончания в нашей стране войны, развязанной Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины в будущем демонстрируют Великобритания, США, Турция, Италия, Польша, Франция, Германия и отдельно ЕС. Этот список не окончательный, а договоренности пока не закреплены на бумаге.