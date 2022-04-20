Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности, но есть нюанс – СМИ

Появилась информация о том, что Франция готова предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Это станет возможным после окончания в нашей стране войны, развязанной Россией.

Такое заявление сделал высокопоставленный представитель президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Bloomberg.

Политик отметил, что эти гарантии для нашей страны будут включать предоставление Украине военной техники. Кроме того, в этих поставках могут участвовать и другие страны, такие как Германия, Италия и Турция.

Подобное заявление ранее делал и сам французский лидер.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины в будущем демонстрируют Великобритания, США, Турция, Италия, Польша, Франция, Германия и отдельно ЕС. Этот список не окончательный, а договоренности пока не закреплены на бумаге.

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Напомним: Украина намерена провести встречу со странами, которые готовы выступить гарантами безопасности нашего государства. Среди них – США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.

Кроме того, Зеленский перечислил все страны, от которых наша страна ожидает гарантий безопасности в случае отказа от вступления в НАТО, которого требует Россия. Среди них в частности Индия и Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что его диалог с российским диктатором Владимиром Путиным остановлен. Это произошло после того, как стало известно о зверствах оккупантов против мирного населения Украины, в частности, в городе Буча под Киевом.

Вместе с тем, во Франции заявили, что не будут использовать термин "геноцид" для описания преступных действий РФ в Украине. В то же время ситуацию в Мариуполе там назвали "драматичной".