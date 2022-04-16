Какие страны действительно готовы стать гарантами безопасности для Украины: президент объявил список

Готовность стать гарантами безопасности Украины в будущем демонстрируют Великобритания, США, Турция, Италия, Польша, Франция, Германия и отдельно ЕС. Этот список не окончательный, а договоренности пока не закреплены на бумаге.

Детали сотрудничества с партнерами раскрыл президент Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ 16 апреля, передает OBOZREVATEL. Как подчеркнул президент, власти нашей страны уже научились различать понятия, когда государства "демонстрируют, что готовы, и готовы и демонстрируют".

Последнее, по мнению украинского лидера, – это когда подписаны соответствующие меморандумы.

"Пока подписантов у нас с вами на бумаге нет. Поэтому на сегодняшний день демонстрация готовности есть от Бориса Джонсона (Великобритании), от США, от Турции, Италии, я думаю, будет отдельно от ЕС (мы говорили отдельно с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, я думаю, что будет в этом смысле от Мишеля), от Польши, Франции, Германии. Это демонстрация готовности", – сказал президент.

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Он уверен, что на переговорах с РФ точно должны присутствовать представители Франции, Британии, Соединенных Штатов.

"Впятером будет разговор. Затем присоединятся другие страны, которые я назвал... Все остальные страны, кроме "мы вас поддерживаем и готовы проходиться по пунктам" – пока подтверждения я не получил. Но этот процесс жив и я думаю, что мы получим ответ еще пяти-семи стран уже через неделю-десять дней", – указал Зеленский.

Он пояснил, что в гарантиях безопасности поднимаются очень сложные вопросы "чего хотим мы и что готовы нам предоставить".

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