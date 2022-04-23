"Мы не хотим получить Минск-3": Подоляк рассказал, как проходят переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Украина на уровне политических советников продолжает консультации со странами, которые потенциально будут гарантами нашей безопасности. Качество мирного соглашения принципиальное, поскольку "Минск-3" никто получить не хочет.

Переговоры о гарантиях от наших партнеров могут завершиться уже за неделю, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Свой прогноз он озвучил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантий", – рассказал представитель ОП.

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Очень важные пункты договоров, которые прорабатываются, это поставки оружия, закрытое небо, военные консультации для Украины, деньги для быстрой закупки дополнительного вооружения.

"Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", – предположил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина хочет такие гарантии, чтобы партнеры были рядом в случае новой эскалации. И чтобы Россия поняла: если они снова захотят напасть, то "будут видеть другие страны с мощными армиями".

По его словам, речь должна идти о юридическом праве стран-гарантов стать на защиту украинского государства.

"Мы не хотим получить "Минск-3", например, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ", – сказал чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, 22 апреля состоялось несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций Владимиром Мединским и Давидом Арахамией.

Вероятно, речь шла о следующем раунде переговоров, который ранее было предложено провести в блокадном Мариуполе.