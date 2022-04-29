Кулеба о ленд-лизе: сначала воспринимали со скепсисом, но это Украина – невозможное возможно

Идею ленд-лиза для Украины, о необходимости которой впервые заявил президент Владимир Зеленский 19 февраля 2022 года в исторической речи во время Мюнхенской конференции, первоначально восприняли скептически. Однако для Украины все невозможное становится возможным.

Об этом в своем Facebook рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что при формировании указанной речи украинского лидера состоялась дискуссия по поводу того, что больше необходимо для страны: план Маршалла или ленд-лиз.

"Ленд-лиз, – наконец сказал президент, – это сейчас важнее", – процитировал Зеленского Кулеба.

"В выступлении вы услышали следующее: "Что еще мы можем сделать сейчас? Создать для Украины Фонд устойчивости и восстановления, программу ленд-лиза, поставку новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии – армии, защищающей всю Европу", – пояснил министр.

Видео дня

После этого, по словам Кулебы, украинская команда услышала множество объяснений, "почему сейчас не до ленд-лиза, почему нам не нужен ленд-лиз, а нужно что-то другое, и т.п."

"Но! 19 февраля 2022 года – официальный день рождения ленд-лиза как составляющей внешней политики Украины. 28 апреля 2022 года – Палата Представителей Конгресса США приняла "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине". Украина – невозможное возможно", – констатировал глава МИД.

Напомним, 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но медикаменты, продукты и другие необходимые вещи. Законопроект был поддержан 417 голосами. Теперь его осталось подписать президенту США Джо Байдену.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, США приняли программу ленд-лиза для Украины, поскольку убедились, что наша страна не намерена сдаваться российским оккупантам. Количество государств, которые поддерживают Украину в войне с РФ, в дальнейшем будет только увеличиваться.