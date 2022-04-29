Арестович о ленд-лизе для Украины: все поняли, что мы не сдадимся

В США решили принять программу ленд-лиза для Украины, потому что убедились, что наша страна не намерена сдаваться российским оккупантам. Количество государств, которые поддерживают Украину в войне с РФ, будет в дальнейшем только увеличиваться.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фегин Livе" вечером 28 апреля. Он напомнил об еще одном очень важном решении Вашингтона – предоставить нашей стране помощь на сумму в 33 миллиарда долларов.

"Американцы запрягают медленно, а ездят очень быстро. Когда они убедились, что тут не будет второго Афганистана, в том смысле, что мы не будем сдаваться и что тут созревают условия для военной победы Украины, то помощь пошла очень быстро", – сказал Арестович.

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По его словам, международная поддержка Украины продолжает расширяться. Также Арестович увидел признаки того, что в НАТО перестают бояться прямого столкновения с российской армией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но медикаменты, продукты и другие необходимые вещи. Законопроект был поддержан 417 голосами, теперь документ осталось подписать президенту США Джо Байдену.