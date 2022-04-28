Конгресс США принял историческое решение о ленд-лизе для Украины

В четверг, 23 апреля, Конгресс США поддержал историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза (англ. lend-lease – давать взаймы/сдавать в аренду) для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и прочие необходимые вещи.

Законопроект был поддержан 220 голосами. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей США в Twitter.

После принятия законопроекта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

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Примечательно, что Америка возродила эту программу впервые со времен Второй мирой войны – последний раз она действовала в марте 1941 года и позволила США без трудоемких процедурных препятствий быстро пополнять запасы союзников в борьбе против нацистской Германии.

Современная договоренность о ленд-лизе дополнит предыдущую поддержку Конгрессом Украины, которая уже получила 1,7 млрд долл. в виде военной помощи, санкционированной с момента начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Согласно утвержденной программе, президент США Джо Байден должен обеспечить, чтобы поставки остро необходимых систем вооружения, боеприпасов и военной помощи в других формах поступали Украине быстро и беспрепятственно.

Американские аналитики считают, что возрождение ленд-лиза имеет огромный исторический резонанс, поскольку в 1941 году подобная инициатива стала решающим фактором, позволившим союзникам одержать победу во Второй мировой войне.

В публикации Atlantic Council ранее подчеркнули, что благодаря принятию Конгрессом ленд-лиза и аналогичным шагам, предпринятым демократиями по всему миру, Украина может получить потенциально неограниченную военную поддержку со стороны США и десятков стран, приверженных победе над Россией. Более того, как утверждает автор публикации – почетный член Канадского международного совета и Института Макдональда-Лорье Крис Александер, ленд-лиз может изменить ход войны.

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