Украина не будет выполнять Минские соглашения в интерпретации Кремля, – Кулеба

Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России. Причиной является то, что российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" в четверг, 3 февраля. В то же время он отметил, что Минские договоренности являются основой для урегулирования конфликта на Донбассе, однако Украина и РФ по-разному трактуют эти документы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кулеба также отметил, что представители украинского государства на всех уровнях и во время всех официальных встреч исключают возможность переговоров с террористами. Глава внешнеполитического ведомства также опроверг информацию о том, что западные партнеры якобы вынуждают Украину выполнять Минские договоренности на российских условиях.

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"Мы объясняем каждому свое видение, а видение России на каждой встрече отвергается, в частности это сделал Андрей Ермак (глава Офиса президента Украины. – Ред.) на последней встрече в Париже. Украина и Зеленский больше не будут терпеть никакого давления и принуждения что-то где-то имплементировать", – сказал Кулеба.

Отметим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что выполнение Минских соглашений является разрушительным для Украины и приведет к его уничтожению. Данилов считает, что "Минск" необходимо пересмотреть. Он призвал вести переговоры о новом документе, который реально реализовать. И чтобы он заставил российского президента Владимира Путина отвести войска от украинских границ.

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что на следующем заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций Украина планирует предоставить доказательства невыполнения Россией Минских соглашений. Заседание должно состояться 17 февраля.

Его инициировала российская сторона, чтобы обсудить Минские соглашения. В то же время Украина, как подчеркнул Николенко, использует этот случай, чтобы рассказать международным партнерам о том, что в Москве не выполняют свои обязательства по урегулированию вооруженного конфликта на востоке украинского государства мирным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Совбеза ООН постпред Украины Сергей Кислица заявил, что Киев рассматривает исключительно дипломатические пути прекращения войны на Донбассе.