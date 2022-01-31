Минские соглашения – это уничтожение страны: Данилов рассказал, как Украина будет обороняться от агрессии РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что выполнение Минских соглашений разрушительно для Украины. Это приведет к ее уничтожению.

Такое заявление он сделал в интервью Associated Press. По словам секретаря СНБО, они были написаны "под дулом русской пушки".

"Если Запад будет настаивать на выполнении Минских соглашений в нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны", – сказал Данилов.

Он пояснил, что опасность состоит в вероятности непринятие такого решения украинцам, что чревато возникновением сложной внутренней ситуации, а Россия как раз рассчитывает на такой сценарий.

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"Выполнение соглашений означает разрушение страны", – добавил секретарь СНБО.

Данилов считает, что "Минск" необходимо пересмотреть. Он призвал вести переговоры по новому такому документу, который реально реализовать. И чтобы он заставил российского президента Владимира Путина отвести свои войска от украинских границ.

В то же время Данилов сказал, что Украина способна существенно и в сжатые сроки усилить свои 250-тысячные вооруженные силы, если Россия нападет.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Совета безопасности ООН постпред Украины Сергей Кислица заявил, что Киев рассматривает исключительно дипломатические пути прекращения войны на Донбассе.