Медведев назвал "издержками возраста" слова Байдена о Путине
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел резонансное заявление президента США Джо Байдена о главе Кремля Владимире Путине "издержками возраста". Как заявил политик, "время не пощадило" нынешнего лидера США.
Об этом пишет ТАСС. Медведев также напомнил, что он встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента США.
"С нынешним президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление... Но, судя по всему, время его не пощадило", – отметил замглавы Совбеза РФ.
Само же согласие Байдена с тем, что Путин – убийца, Медведев прокомментировал цитатой известного психоаналитика Фрейда.
"Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", – заключил политик.
Как писал OBOZREVATEL:
американский президент Джо Байден согласился с тем, что Путин – убийца. Так он ответил на вопрос журналиста.
Реакция на такие слова не заставила себя ждать. Россия отозвала своего посла из Вашингтона. Также в Москве пообещали реагировать жестче, если американская сторона не принесет извинений.
Позже на слова президента США отреагировал и сам Путин. Несмотря на острое высказывание, он пожелал Байдену "здоровья" .
Не менее интересной была и реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на слова Байдена. Он назвал американского лидера "опасным для человечества".