Медведев назвал 'издержками возраста' слова Байдена о Путине

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел резонансное заявление президента США Джо Байдена о главе Кремля Владимире Путине "издержками возраста". Как заявил политик, "время не пощадило" нынешнего лидера США.

Об этом пишет ТАСС. Медведев также напомнил, что он встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента США.

"С нынешним президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление... Но, судя по всему, время его не пощадило", – отметил замглавы Совбеза РФ.

Само же согласие Байдена с тем, что Путин – убийца, Медведев прокомментировал цитатой известного психоаналитика Фрейда.

"Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", – заключил политик.

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