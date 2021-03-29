Хомчак підтвердив слова Байдена про Путіна-'вбивцю'

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак погодився з висловлюванням президента США Джо Байдена, що глава Росії Володимир Путін – "вбивця".

Про це він сказав в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман. За його словами, він теж ствердно відповів би на таке запитання про лідера країни-агресора.

"Звичайно. Як може відповісти головнокомандувач ЗСУ, який пройшов цю війну з першого дня і безпосередньо воював із підрозділами і частинами збройних сил РФ? Невже у когось може бути сумнів і питання? Звичайно, мені дуже імпонує, що президент Америки сьогодні може сказати і говорить те, що він говорить. Як правило, президенти більш дипломатично виступають. А тут чітко, зрозуміло, своїми словами дав оцінку", – підкреслив Хомчак.

Він додав, що для українців, які гинуть від російських куль, мін і снарядів, було дуже важливо почути різке висловлювання американського лідера на адресу російського президента. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що мета Путіна в Україні – щоб вона залишилася в сфері його впливу.

"Як тільки Україна скаже, що вона не хоче жити за європейськими стандартами, бути членом НАТО, а хоче жити так, як 30 років тому і 24 роки до війни, яка у нас зараз відбувається, – думаю, одразу все змінюватиметься. Але впевнений, що народ України вже не хоче так жити. Людина завжди хоче жити краще. Як тільки вона спробувала це, то вже повернути її до попереднього стану важко", – додав Хомчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про те, що Байден вважає Путіна "вбивцею", стало відомо під час інтерв'ю американського лідера на телебаченні. Крім того, президент США звинуватив російського колегу в очорненні його репутації.

Путін на слова Байдена відреагував досить дивно. Він побажав главі американської держави здоров'я і процитував дитячу приказку: "Хто як обзивається, той так називається".