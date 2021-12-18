Гражданство РФ и проживание с Будановым: Гогилашвили отреагировал на расследование журналистов

Александр Гогилашвили дал большое интервью после скандала на блокпосту и увольнения с должности заместителя главы МВД. Экс-чиновник ответил на все обвинения, а также заявил, что на него в 2019 году покушались.

Речь шла о российском гражданстве и его отношениях с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кириллом Будановым. Обо всем этом Гогилашвили рассказал изданию "Бабель".

Гогилашвили сказал, что он является гражданином Российской Федерации. По его словам, у него нет ни обычного, ни загранпаспорта РФ. Он сказал, что является гражданином Украины и переехал сюда по приглашению на работу.

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"Я не гражданин России, я бывший гражданин России...У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция", – отметил Гогилашвили и уточнил, что гражданином Украины он стал в 2019 году.

Экс-чиновник заявил, что все документы, якобы указывающие на его судимость, – это ложь. При этом в РФ против него действительно возбуждалось уголовное дело за "экстремизм и гражданскую позицию". Это произошло в 2015 году, а а 2016 родителей Гогилашвили вызвали в ФСБ.

Гогилашвили назвал руководителя ГУР своим другом и заявил, что "ни один человек, что-то заявляющий о Буданове, не стоит его ногтя". Он объяснил, что их семьи временно живут вместе в одном доме из-за ремонта в квартире Буданова.

"Я не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так грустно...Я пригласил его и его жену на время ремонта к себе в дом, который я арендую. Это был, кажется, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич. Это разные вещи", – сказал бывший заместитель главы МВД.

Он также подчеркнул, что никогда не обсуждал с Будановым вопросы, касающиеся национальной безопасности Украины.

Экс-чиновник заявил, что он отказался от охраны, а автомобили, на которых он с сопровождающими был остановлен на блокпосту, находятся на балансе МВД.

"Почему сопровождали работники разведки? Проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе. Меня сопровождали эти работники. Меня не охраняли – мы выезжали вместе. А я езжу, да, на бронированном автомобиле", – сказал Гогилашвили.

Гогилашвили подтвердил, что он действительно проходил проверку перед назначением в Министерство внутренних дел, однако ее результаты ему неизвестны.

Напомним: ранее мы писали о том, что Гогилашвили утаил в декларации расходы на аренду дома под Киевом, в котором он живет с семьей и где "приютил" Кирилла Буданова. Факт их "сожительства" представляет угрозу национальной безопасности и должен "беспокоить" СБУ.

Все, что известно о скандальном экс-заместителе главы МВД Гогилашвили, вы найдете в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

машину Гогилашвили, направлявшуюся в сторону зоны ООС на Донбассе, на блокпосту остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен тем, что его остановили и что сотрудники правоохранительных органов не знают его, заместителя главы МВД, в лицо.