Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили после скандала на блокпосту – СМИ

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной стал скандал, который чиновник устроил с правоохранителями на блокпосту в Донецкой области, когда его автомобиль остановили.

Об увольнении сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве. Напомним, ранее в сети появилось видео со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями.

Его автомобиль был остановлен для проверки документов. Чиновник вышел из автомобиля, начал кричать и оскорблять проверяющих.

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"Узнал меня или нет, б***ть? Очень х**во, что ты начальство не узнаешь! Заместитель министра внутренних дел, так тебе понятно?" – сказал Гогилашвили.

Чиновник потребовал, чтобы все правоохранители назвали свои имена и номера жетонов, постоянно говорил, что они "гонят" и требовал "вести себя по-людски", хотя сотрудники полиции, судя по видео, обращались к нему вежливо и вели себя согласно правилам.

На инцидент отреагировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он инициировал проведение дисциплинарного производства и предложил Кабмину временно отстранить своего заместителя от должности.

Позже Гогилашвили извинился в Facebook за свою "излишнюю эмоциональность".

При этом президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Президент убежден, что соответствующее заявление уже написал и сам чиновник, попавший в скандал.

"Что бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от должности, социального статуса или любых других обстоятельств", – подытожил Зеленский.

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