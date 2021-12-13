Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили после скандала на блокпосту – СМИ

Марина Погорилко
Политика
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Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили после скандала на блокпосту – СМИ

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Причиной стал скандал, который чиновник устроил с правоохранителями на блокпосту в Донецкой области, когда его автомобиль остановили.

Об увольнении сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве. Напомним, ранее в сети появилось видео со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями.

Его автомобиль был остановлен для проверки документов. Чиновник вышел из автомобиля, начал кричать и оскорблять проверяющих.

Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Донецкой области
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"Узнал меня или нет, б***ть? Очень х**во, что ты начальство не узнаешь! Заместитель министра внутренних дел, так тебе понятно?" – сказал Гогилашвили.

Чиновник потребовал, чтобы все правоохранители назвали свои имена и номера жетонов, постоянно говорил, что они "гонят" и требовал "вести себя по-людски", хотя сотрудники полиции, судя по видео, обращались к нему вежливо и вели себя согласно правилам.

На инцидент отреагировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он инициировал проведение дисциплинарного производства и предложил Кабмину временно отстранить своего заместителя от должности.

Позже Гогилашвили извинился в Facebook за свою "излишнюю эмоциональность".

При этом президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Президент убежден, что соответствующее заявление уже написал и сам чиновник, попавший в скандал.

Зеленский в 2020-м наградил Гогилашвили орденом "За заслуги", сейчас же потребовал уволить чиновника

"Что бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от должности, социального статуса или любых других обстоятельств", – подытожил Зеленский.

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