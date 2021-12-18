Гогилашвили заявил о покушении и пожаловался на 'эмоциональное давление'. Видео

Экс-замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили пожаловался на "сильное эмоциональное давление" на прежней должности и невозможность его "выплеснуть". Он также заявил, что в 2019 году на него совершили покушение – расстреляли авто.

Поэтому возникла угроза для семьи экс-чиновника МВД, а сам он с тех пор жил в постоянном эмоциональном напряжении, поэтому и мог повести себя неожиданно агрессивно. Об этом Гогилашвили сказал в интервью изданию "Бабель" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, торгующих наркотой по сей день", – объяснил Гогилашвили. Напомним, работая в МВД, он боролся с преступлениями, связанными с наркотиками.

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Рассказал он и о русском следе угроз для его персоны. По словам Гогилашвили, речь идет об организации "Химпром", связанной с одним из крупнейших кланов, занимающихся производством и продажей наркотиков.

"Устроившийся здесь "Химпром" – это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", – рассказал он.

Гогилашвили сказал, что если бы в Украине удалось задержать членов "Химпрома", то можно было бы помешать 60% трафика амфетамина в стране. Однако сделать это непросто, ведь "все переплетено, разные организации, разные люди крышевали, получали деньги".

Как сообщал OBOZREVATEL:

машину Гогилашвили, направлявшуюся в сторону зоны ООС на Донбассе, на блокпосту остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен тем, что его остановили и что сотрудники правоохранительных органов не знают его, заместителя главы МВД, в лицо.