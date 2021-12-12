'Ты тупой, тебя припудрило?' Появилось новое видео общения Гогилашвили с патрульными в Киеве. 18+

В сети появилось видео нового инцидента со скандальным поведением заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями.

Инцидент произошел в Киеве 24 ноября. Кадры опубликовало издание "Украинская правда", их передали сотрудники Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как пишут журналисты, Гогилашвили остановили патрульные полицейские, чтобы проверить у него документы. Чиновник вышел из автомобиля, начал кричать и оскорблять их.

"Узнал меня или нет, б***ть? Очень х**во, что ты начальство не узнаешь! Заместитель министра внутренних дел, так тебе понятно?", – сказал Гогилашвили.

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На это патрульный ответил, что всего лишь проверяет документы. Это также вызвало гнев чиновника.

"Что ты проверяешь? Что ты прыгаешь на капот, б***ть? Придурок! Ты что, тупой, б***ть? Ты что, вообще о***ел? Я не понял, что с тобой? Тебя припудрило? Ты вменяемый?" – сказал замглавы МВД.

Полицейский отвечал, что на капот не прыгал, а проверял цифры. При этом он был спокоен и не повышал голос. "Я выполняю свои служебные обязанности", – сказал правоохранитель, добавив, что после того, как нардеп Илья Кива ехал по поддельному оперативному талону, была команда все документы сверять.

"Где вас понабирали, парни? Что с вами? Ну, б***ть, немного мозги включайте!" – добавил Гогилашвили.

Напомним, Гогилашвили попал в скандал после того, как 8 декабря на блокпосту "Долина" при въезде в Донецкую область грубо общался с полицейскими. Копы остановили авто чиновника, что возмутило его. Также Гогилашвили разозлился из-за того, что полицейские не знают его в лицо.

Отметим, что в биографии представителя МВД нашли несколько скандальных фактов. Как стало известно, ранее Гогилашвили проживал в России, и даже был помощником бывшего российского боксера, политика Николая Валуева. Кроме того, чиновник получил диплом о высшем образовании непосредственно перед назначением на должность – в 45 лет.

В декларации Гогилашвили указал своей женой Марию Левченко. Журналист Зоя Казанжи в Facebook подчеркнула, что речь идет о женщине, которую Зеленский называл среди своих двух личных помощников. Что еще известно о скандальном замминистра МВД, читайте в материале.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Напомним:

глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование относительно чиновника, а президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел.