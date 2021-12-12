Зеленский потребовал уволить замглавы МВД, устроившего скандал на блокпосту

Марина Лисничук
Политика
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Зеленский потребовал уволить замглавы МВД, устроившего скандал на блокпосту

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Александра Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Такой стала реакция гаранта на поведение чиновника, которой тот отметился на блокпосту в Донецкой области.

Соответствующее сообщение 12 декабря появилось в официальном Telegram-канале главы государства. Он подчеркнул, что демократическое государство не может существовать без обычного равенства человека.

"В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция. Так, гарант попросил министра внутренних дел Дениса Монастырского и Кабинет министров рассмотреть вопрос об отстранении замглавы МВД с занимаемой должности.

Видео дня
Кадры по видео инцидента на блокпоста "Долина" при въезде в Донецкую область

Также президент выразил убеждение, что соответствующее заявление уже написал и сам чиновник, попавший в скандал.

"Что бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от должности, социального статуса или любых других обстоятельств", – подытожил Зеленский.

Напомним:

  • инцидент произошел 8 декабря на блокпосту "Долина" при въезде в Донецкую область. Автомобиль Гогилашвили, направлявшийся в сторону зоны ООС, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Мужчина возмутился также тем, что копы не знают его, замглавы МВД, в лицо. В сети было опубликовано соответствующее видео.

  • Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал служебное расследование. На время его проведения он предложил Кабмину отстранить чиновника от занимаемой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Гогилашвили жил в России, работал с экс-боксером, политиком Николаем Валуевым. Подробнее о нем читайте по ссылке.

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