Зеленский потребовал уволить замглавы МВД, устроившего скандал на блокпосту

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Александра Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Такой стала реакция гаранта на поведение чиновника, которой тот отметился на блокпосту в Донецкой области.

Соответствующее сообщение 12 декабря появилось в официальном Telegram-канале главы государства. Он подчеркнул, что демократическое государство не может существовать без обычного равенства человека.

"В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция. Так, гарант попросил министра внутренних дел Дениса Монастырского и Кабинет министров рассмотреть вопрос об отстранении замглавы МВД с занимаемой должности.

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Также президент выразил убеждение, что соответствующее заявление уже написал и сам чиновник, попавший в скандал.

"Что бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от должности, социального статуса или любых других обстоятельств", – подытожил Зеленский.

Напомним:

инцидент произошел 8 декабря на блокпосту "Долина" при въезде в Донецкую область. Автомобиль Гогилашвили, направлявшийся в сторону зоны ООС, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Мужчина возмутился также тем, что копы не знают его, замглавы МВД, в лицо. В сети было опубликовано соответствующее видео.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал служебное расследование. На время его проведения он предложил Кабмину отстранить чиновника от занимаемой должности.

Сам Гогилашвили извинился за свое "чрезмерно эмоциональное" поведение. Также отметил, что поддерживает решение руководителя относительно дисциплинарного производства.

Журналист Юрий Бутусов рассказал подробности инцидента с Александром Гогилашвили. По его словам, чиновник напал на капитана полиции, используя охрану из спецназовцев ГУР Минобороны, а также бронеавтомобиль посольства США. Он отметил, что после такого скандала представителя МВД должны уволить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Гогилашвили жил в России, работал с экс-боксером, политиком Николаем Валуевым. Подробнее о нем читайте по ссылке.