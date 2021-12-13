Гогилашвили заявил, что сам написал заявление на увольнение после скандала: я виноват, мне стыдно

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал заявление об уходе. Он признал свою вину и отметил, что ему стыдно за "свою эмоциональность и несдержанность", но не за работу.

Об этом сам Гогилашвили сообщил в Facebook, поблагодарив коллег за годы сотрудничества. Чиновник отметил, что эта ситуация стала "показательным примером для всех, как не нужно себя вести".

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию после скандала, который чиновник устроил с правоохранителями на блокпосту в Донецкой области, когда его автомобиль остановили. В сети появилось видео со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями. Его остановили для проверки документов, однако это не понравилось замминистра. Он начал кричать и оскорблять проверяющих.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Президент высказал убеждение, что соответствующее заявление уже написал и сам чиновник.

"Что бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от должности, социального статуса или любых других обстоятельств", – заявил Зеленский.

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