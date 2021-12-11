Монастырский отреагировал на скандал с заместителем: его могут отстранить

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на инцидент со своим заместителем Александром Гогилашвили на одном из блокпостов в Донецкой области. Глава МВД инициировал проведение дисциплинарного производства.

Монастырский также предложит Кабмину отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на период расследования. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр уже подписал соответствующее представление. Во время производства должны выясниться все обстоятельства происшествия, а затем необходимо будет сделать выводы.

"Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения", – пообещал глава МВД.

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Напомним: машину Александра Гогилашвили, направлявшуюся в сторону зоны ООС, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. По словам стражей порядка, водитель не показал им документы.

Гогилашвили был возмущен остановкой и тем, что правоохранители не знают его, замглавы МВД, в лицо. В сети опубликовали видео, на котором видно, что Гогилашвили вел себя довольно агрессивно: он повышал голос, размахивал руками перед лицами полицейских и хватал одного из них за одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области мужчина хотел прорваться через блокпост. Военнослужащие Нацгвардии были вынуждены применить оружие, чтобы остановить нарушителя.