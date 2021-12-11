Замглавы МВД устроил скандал на блокпосту на Донбассе и угрожал полицейским. Видео

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область. Его машину, которая направлялась в сторону зоны ООС, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу.

Гогилашвили был возмущен остановкой и тем, что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо. Запись инцидента опубликовали на YouTube-канале "Остання Крапля" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

По словам полицейских, они остановили авто Гогилашвили для проверки документов, однако водитель не стал открывать дверь и не показал талон. Чиновник же настаивал на обратном, а после сам вышел из машины и начал грубо выражаться в адрес своих коллег.

Не понравилось Гогилашвили и то, что правоохранитель решил удостовериться в подлинности его удостоверения замминистра.

"Вы что, не видите, кто я? Я, б***ь, не должен тратить время, доказывая, кто я", – возмущался он.

Сотрудник полиции объяснил, что у них в кабинетах не висят фото заместителей министра, однако теперь он рад познакомиться с ним лично. "А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – пригрозил ему в ответ Гогилашвили.

Чиновник потребовал, чтобы все правоохранители назвали свои имена и номера жетонов, постоянно говорил, что они "гонят" и требовал "вести себя по-людски", хотя сотрудники полиции, судя по видео, обращались к нему вежливо и вели себя согласно правилам.

"То есть ты думаешь, со мной какие-то бандитские рожи?", – спросил Гогилашвили, когда одному из полицейских не понравилось то, что один из людей, сопровождавших заместителя главы МВД, зашел ему за спину.

На ролике также видно, что Гогилашвили вел себя довольно агрессивно: он повышал голос, размахивал руками перед лицами полицейских и хватал одного из них за одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области 39-летний местный житель пытался прорваться через блокпост. Нацгвардейцы были вынуждены применить оружие, чтобы остановить нарушителя.