Голубовская: коронавирус нас спас, мы стояли на краю пропасти

Ведущая инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская назвала необоснованным увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава. Она также раскритиковала назначение вместо него Виктора Ляшко, который, по ее словам, имеет отношение к законопроекту, из-за которого в Украине могло бы остаться всего четыре лабораторных центра.

Такое заявление она сделал на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась вечером в пятницу, 21 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы вообще стояли на краю пропасти, коронавирус нас спас. Он нас спас от законопроекта, который полностью децентрализовал бы нам противоинфекционную защиту, похоронив бы навсегда нашу биобезопасность", – сказала Голубовская.

В ноябре 2019 года медработникам удалось затормозить его принятие, а в январе 2020 пандемия коронавируса сама "исправила положение". Медик добавила, что за последний год, когда министром был Степанов, было создано большое количество нормативных документов

"Впервые за этот год был диалог с медицинской общественностью. Мы встретили эту пандемию в разрухе, при сумасшедшем оттоке кадров...Мы просто консолидировались и работали...Мы Степанова поддерживали и поддерживаем", – добавила инфекционист.

Напомним, Голубовская заявила, что народных депутатов якобы подкупали для того, чтобы они проголосовали за увольнение Максима Степанова. По ее словам, парламентариям давали по 30 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

18 мая в Верховной Раде 292 голосами Степанова уволили с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская раскритиковала возможное увольнение Степанова, назвав ситуацию "тупой игрой".