Гогилашвили – о спецпроверке в МВД: понятия не имею, как-то проверяли. Видео

Уволенный с должности заместителя министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили заявил, что проходил спецпроверку в ведомстве. Однако он подчеркнул, что понятия не имеет, как именно ее проводили, и не знает о результатах.

Об этом бывший чиновник рассказал в интервью изданию "Бабель". Также он отметил, что не знает, какой именно допуск ему дали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка спросила, проходил ли Гогилашвили специальную проверку. Он ответил: "Естественно. Раз мне дали допуск и все остальное". При этом, отвечая утвердительно, экс-замминистра отрицательно мотал головой.

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На уточнение, к чему именно дали допуск, Гогилашвили ответил так: "Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне же дали к работе".

В завершение он сказал, что такие вопросы следует адресовать не ему.

В то же время украинцы в соцсетях выразили возмущение, тем, что человек, занимавший пост заместителя главы МВД не знает ничего о спецпроверке и полученном допуске:

"И эти люди пишут нам законы, просто жесть. Мы даже не на дне";

"И это ответы замминистра";

"Почему за зарплатой не приходите? Так мне же пистолет выдали";

"И эти люди руководят и учат как работать".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Машину Гогилашвили, направлявшуюся в сторону зоны ООС на Донбассе, на блокпосту остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен тем, что его остановили и что сотрудники правоохранительных органов не знают его, заместителя главы МВД, в лицо.