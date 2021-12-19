Гогилашвили – о спецпроверке в МВД: понятия не имею, как-то проверяли. Видео
Уволенный с должности заместителя министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили заявил, что проходил спецпроверку в ведомстве. Однако он подчеркнул, что понятия не имеет, как именно ее проводили, и не знает о результатах.
Об этом бывший чиновник рассказал в интервью изданию "Бабель". Также он отметил, что не знает, какой именно допуск ему дали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Журналистка спросила, проходил ли Гогилашвили специальную проверку. Он ответил: "Естественно. Раз мне дали допуск и все остальное". При этом, отвечая утвердительно, экс-замминистра отрицательно мотал головой.
На уточнение, к чему именно дали допуск, Гогилашвили ответил так: "Я не знаю, к чему допуск дают. Какой-то допуск мне же дали к работе".
В завершение он сказал, что такие вопросы следует адресовать не ему.
В то же время украинцы в соцсетях выразили возмущение, тем, что человек, занимавший пост заместителя главы МВД не знает ничего о спецпроверке и полученном допуске:
"И эти люди пишут нам законы, просто жесть. Мы даже не на дне";
"И это ответы замминистра";
"Почему за зарплатой не приходите? Так мне же пистолет выдали";
"И эти люди руководят и учат как работать".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Машину Гогилашвили, направлявшуюся в сторону зоны ООС на Донбассе, на блокпосту остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен тем, что его остановили и что сотрудники правоохранительных органов не знают его, заместителя главы МВД, в лицо.
Глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование инцидента, а президент Украины Владимир Зеленский требовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Затем Кабмин удовлетворил просьбу главы государства. Экс-чиновник же заявил, что сам написал заявление о сложении полномочий.
Сам Гогилашвили извинился за свое "чрезмерно эмоциональное" поведение.
Позже в сети появилось видео нового инцидента со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник с использованием нецензурной лексики разговаривал со стражами порядка в Киеве.
Подробнее о том, чем известен Гогилашвили, читайте в нашем материале.