Гарантии Украине из-за 'Северного потока-2', нацсообщества и 'чистый' закон о языке: главное из выступления Зеленского

Президент Владимир Зеленский заверил, что во время визита в Германию получил гарантии для Украины по транзиту газа в случае запуска российского трубопровода "Северный поток-2". Также он отметил, что в стране будут защищать каждое национальное сообщество, рассказал, каким должен быть закон о языке и признался, что думает о статье главы РФ на украинском.

Обо всем этом гарант говорил, отвечая на вопросы представителей медиа во время Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика". Беседа транслировалась онлайн на Facebook-странице ОП, а OBOZREVATEL собрал главные тезисы из сказанного (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Президент заявил, что нашел взаимопонимание с канцлером Германии Ангелой Меркель во время встречи в Берлине. Но в то же время у них возникли разногласия в определенных вопросах, например, по "Северному потоку-2".

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"Но наша сторона привела много аргументов. Будет встреча Меркель с Джо Байденом (президентом США. – Ред.), будет обсуждаться то, что строительство газопровода принесет Украине и Европе", – отметил он.

Гарант добавил, что Украине нужны гарантии от Европы по "ПП-2". В частности, надо знать, что будет со страной в случае потери транзита газа из РФ.

"Мы получаем за транзит $2 миллиарда ежегодно. Это большие деньги. Если говорим о "зеленом курсе", уменьшении добычи и использовании газа... Где мы берем на это все деньги? Украине для перехода на "зеленую энергетику" и собственный газ нужны средства и время, 10-15 лет. Если у нас не будет транзита газа, то нужны гарантии Европы и по цене на газ для нас", – ответил он.

Зеленский заявил, что вопрос языка в Украине стал политическим. Он убежден, что запрещать русский в стране не нужно, зато внимание стоит уделить защите украиноязычного контента.

"Снизить ставку налога. Контент может производиться и на других языках – русском, английском. Но к этому должен быть инновационный подход", – добавил гарант.

Президент отметил, что определенные вещи в этом законе должны быть чистыми, потому что все, связанное с Россией и русским языком, "вызывает напряжение среди общества в воюющей стране".

"Люди, которые погибали на Донбассе, говорили "по-русски" и на украинском. Это вопрос сугубо политический и поэтому в таких вещах надо быть осторожными", – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что "завидует" российскому лидеру Владимиру Путину – из-за того, что у того нашлось столько времени на подготовку и написание статьи на украинском языке. В той работе, напомним, глава РФ упомянул об "одном народе", бандеровцах и Малороссии.

Украинский лидер подчеркнул: то, что президент России начал писать на украинском, свидетельствует, что Украина делает все правильно.

"Могу только позавидовать, что столько времени президент такого государства может потратить на написание такой работы. Видно, что он много работал над ее подготовкой. Мы здесь постоянно говорим о необходимости встречи президентов, но у него не хватает времени. Теперь вижу, куда идет его время. Хотя те вещи, которые он упомянул в статье, мы могли бы проговорить на личных переговорах", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время форума "Украина 30" на тему "Экономика без олигархов" 15 июня президент Владимир Зеленский рассказал о членстве в НАТО и будущем Верховной Рады, в частности, стоит ли ее распускать. Также пояснил, как в стране собираются бороться с олигархами, внедрять земельную реформу.