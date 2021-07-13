Зеленский о переговорах с Меркель по 'Северному потоку-2': Украине нужны гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии от Европы по вопросу российского газопровода "Северный поток-2". В частности, нужно знать, что будет со страной в случае потери транзита газа из РФ.

"Мы получаем за транзит 2 миллиарда долларов ежегодно. Большие деньги. Если мы говорим о зеленом курсе Украины, куда мы идем, уменьшении добычи и использования газа... Где мы берем на это все деньги?" – сообщил Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Соответствующее заявление президент озвучил на форуме "Украина 30", который транслировался на Youtube.

По его словам, это часть денег, которые Украина тратит на инфраструктуру и армию.

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"Сколько лет нам надо, чтобы перейти, чтобы получить реальный результат возобновляемой энергетики. Думаю, 10-15... Эти гарантии нам нужны. Что будет, если у нас не будет транзита газа... Это не вопрос чистой экономики. Мы должны рассчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", – резюмировал Зеленский.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил, что газопровод "Северный поток-2" подрывает безопасность Украины и других стран Восточной Европы. Он отметил, что трубопровод был готов более чем на 90%, когда администрация Байдена приступила к обязанностям, и вероятность предотвратить его достройку была очень мала.