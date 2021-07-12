Путин написал статью на украинском языке: вспомнил об "одном народе", Малороссии и бандеровцах
Президент России Владимир Путин написал статью "об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он подробно расписал этническое происхождение двух народов и выразил горькое сожаление о возведенной стене между Россией и Украиной с 2014 года.
Полный текст авторской работы приведен на сайте Кремля. Чтобы его мысль была понятна не только основной аудитории – россиянам, – но и жителям Украины, администрация Путина опубликовала его статью и на украинском языке.
Так, кремлевский лидер начал отсчет своего повествования с IX века, когда, по его словам, Киевский княжеский стол занимал главенствующее положение в Древнерусском государстве. Собрав в кучу воспоминания о князе Вещем Олеге, гетьмане Богдане Хмельницком, поэте Тарасе Шевченко, академике Михаиле Грушевском и других видных украинских деятелях политики и культуры, Путин пришел к выводу, что Россия и Украина всегда шли "рука об руку".
"До 2014 года сотни соглашений, совместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, на укрепление безопасности, на решение общих социальных, экологических задач. Приносили ощутимую пользу людям – и в России, и на Украине. Именно это мы считали главным", – указал в тексте глава Кремля, обращаясь к событиям новейшей истории.
Не обошел Путин последний Майдан, который, по его словам, расколол "многолетнее единство". Обвинять самих украинцев Путин не спешит, считая, что именно так называемая верхушка и Запад подтолкнули простых граждан к Революции Достоинства.
"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", – заговорщицки заключил президент РФ.
В своем трактате Путин дал оценку войнам ОУН УПА под руководством Степана Бандеры. Он указал, как именно ценности защитников украинской государственности в 40-е годы отражаются на национальном уровне сегодня.
"Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ. В современной Украине под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований. В ранг национальных героев ставят Мазепу, который предавал всех по кругу, Петлюру, который за польское покровительство расплачивался украинскими землями, Бандеру, который сотрудничал с нацистами. Поэтому жители Донбасса решили отстоять себя и взялись за оружие. Ведь под нацистскими лозунгами им напрямую грозили этническими чистками", – поделился он в заключение своими мыслями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время "прямой линии" 30 июня Путин говорил с россиянами не только о проблемах внутри страны, но и затронул Украину, "братские народы" и противостояние с США.
В частности, он сделал пропагандистское заявление, сказав, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, пока Украина отдана "под внешнее управление". Также он сравнил действия Киева с применением оружия массового поражения.
Глава СНБО Алексей Данилов назвал эту прямую трансляцию Путина с народом худшей за все годы.