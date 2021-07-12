Путин написал статью на украинском языке: вспомнил об 'одном народе', Малороссии и бандеровцах

Президент России Владимир Путин написал статью "об историческом единстве россиян и украинцев". В ней он подробно расписал этническое происхождение двух народов и выразил горькое сожаление о возведенной стене между Россией и Украиной с 2014 года.

Полный текст авторской работы приведен на сайте Кремля. Чтобы его мысль была понятна не только основной аудитории – россиянам, – но и жителям Украины, администрация Путина опубликовала его статью и на украинском языке.

Так, кремлевский лидер начал отсчет своего повествования с IX века, когда, по его словам, Киевский княжеский стол занимал главенствующее положение в Древнерусском государстве. Собрав в кучу воспоминания о князе Вещем Олеге, гетьмане Богдане Хмельницком, поэте Тарасе Шевченко, академике Михаиле Грушевском и других видных украинских деятелях политики и культуры, Путин пришел к выводу, что Россия и Украина всегда шли "рука об руку".

Видео дня

"До 2014 года сотни соглашений, совместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, на укрепление безопасности, на решение общих социальных, экологических задач. Приносили ощутимую пользу людям – и в России, и на Украине. Именно это мы считали главным", – указал в тексте глава Кремля, обращаясь к событиям новейшей истории.

Не обошел Путин последний Майдан, который, по его словам, расколол "многолетнее единство". Обвинять самих украинцев Путин не спешит, считая, что именно так называемая верхушка и Запад подтолкнули простых граждан к Революции Достоинства.

"Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", – заговорщицки заключил президент РФ.

В своем трактате Путин дал оценку войнам ОУН УПА под руководством Степана Бандеры. Он указал, как именно ценности защитников украинской государственности в 40-е годы отражаются на национальном уровне сегодня.

"Нацистам, которым прислуживали коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространство и рабы для арийских господ. В современной Украине под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований. В ранг национальных героев ставят Мазепу, который предавал всех по кругу, Петлюру, который за польское покровительство расплачивался украинскими землями, Бандеру, который сотрудничал с нацистами. Поэтому жители Донбасса решили отстоять себя и взялись за оружие. Ведь под нацистскими лозунгами им напрямую грозили этническими чистками", – поделился он в заключение своими мыслями.

Как сообщал OBOZREVATEL: