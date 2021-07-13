Зеленский про закон о коренных народах: мы будем защищать каждое национальное сообщество. Видео

Глава государства Владимир Зеленский анонсировал принятие Закона "О коренных народах Украины", цель которого защитить всех граждан страны, включая национальные меньшинства. Президент развеял страхи тех, кто обеспокоен возможной дискриминацией с принятием этого документа.

Об этом украинский гарант заявил во время форума "Украина 30", посвященный обсуждению ключевых проблем страны как внутри, так и на внешнеполитическом уровне. Зеленский пояснил, что важнейший национальный законопроект уже готов к представлению в парламенте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы будем делать все, чтобы защитить национальное, еще раз повторюсь, не меньшинство, а сообщество, которое проживает в Украине. Этот закон инициирован, чтобы в этой стране каждый человек ощущал себя гражданином, несмотря на принадлежность к отдельно взятой нации", – указал украинский лидер.

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Напомним, в мае 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№5506). Документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

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