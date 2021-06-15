Борьба с олигархами, будущее Рады и земельная реформа: главные заявления Зеленского на форуме "Украина 30"

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока в стране не стоит распускать Верховную Раду. Зато подчеркнул, что политика и бизнес в Украине должны функционировать без поддержки олигархов. Также отметил, что государство достойно быть членом НАТО и поблагодарил лидеров разных стран за поддержку на этом пути.

Обо всем этом и не только гарант рассказал во время общения с журналистами перед форумом "Украина 30. Экономика без олигархов" 15 июня. OBOZREVATEL собрал главные тезисы из беседы, которая транслировалась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Зеленский поблагодарил лидеров и политиков разных стран, которые поддерживали украинское государство, принимая на саммите НАТО декларацию по Украине. Согласно ей, напомним, решение Бухарестского саммита Альянса от 2008 года о будущем членстве украинского государства осталось действующим. Однако Киеву поставили условие и в дальнейшем продвигать важные реформы.

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По мнению президента, украинцы получили большее, что могли. При этом он добавил, что Украина заслуживает быть на равных с другими мощными странами: "нас должны приглашать, мы не должны проситься".

"Чтобы получить этот месседж, ожидая его много лет, мы все очень много работали... Мы достойны быть членами Альянса, если он видит нас на одном уровне, за одним столом. Считаю, что это правильное решение", – заявил гарант.

По словам Зеленского, сегодня украинский парламент работает, поэтому нет смысла его распускать. Зато, подчеркнул он, Украине нужна стабильность и одновременно безальтернативность власти.

"Распускать Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности. Если не будут работать – тогда нет смысла в работе ВРУ", – пояснил президент.

Зеленский убежден, что бизнес в Украине и политика должны функционировать без поддержки и влияния крупного олигархического капитала. Он напомнил, что раньше такие лица пытались влиять на все и сразу: принятие решений в ВРУ, например, при назначении министров или руководителей государственных предприятий, а еще на различные сектора экономики и даже СМИ.

"Я недаром называю эти глаголы в прошедшем времени. Теперь будет иначе. Мы хотим единых и прозрачных правил для Украины. Неважно, ты маленький фермер, магнат или иностранный инвестор... Мы хотим страну правил и законов, которые работают, и независимых СМИ", – отметил гарант.

Для ее внедрения, пояснил президент, многое предстоит еще сделать в Украине, но по крайней мере начало есть. В частности, он напомнил, что уже с 1 июля у граждан будет возможность стать собственниками земли.

"Люди успокоятся, когда увидят, что никто ничего ни у кого не забрал. Будут препятствия, проблемы, исправим, если есть желание", – рассказал Зеленский.

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